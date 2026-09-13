Eine Ära geht zu Ende
Abschied als Bischof – Letztmals predigt Wiesemann im Dom
Bischof von Speyer
Karl-Heinz Wiesemann wurde am 1. August 1960 in Herford in Nordrhein-Westfalen geboren. (Archivbild)
Uwe Anspach. DPA

Der Oberhirte verlässt Rheinland-Pfalz nach fast zwei Jahrzehnten. Bei einem großen Festgottesdienst begleiten ihn zahlreiche Weggefährten.

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Speyer (dpa/lrs) – Nach fast zwei Jahrzehnten als katholischer Oberhirte im Bistum Speyer verabschiedet sich Bischof Karl-Heinz Wiesemann am Sonntag von seiner Diözese. Zum Festgottesdienst im Dom (15.00 Uhr) werden zahlreiche Gläubige sowie Vertreter aus Kirche, Politik und Gesellschaft erwartet. Der 66-Jährige hatte aus gesundheitlichen Gründen um seine Entlassung gebeten, Papst Leo XIV. nahm das Gesuch im August an.

Zu den angekündigten Gästen zählen der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Heiner Wilmer, und Wiesemanns Nachfolger als Erzbischof von Paderborn, Udo Markus Bentz. Auch Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst wird erwartet. Wiesemann selbst wird die Predigt halten. Musikalisch wird die Feier etwa vom Domchor und den Dombläsern gestaltet.

Das Bistum Speyer umfasst die Pfalz und den Saarpfalz-Kreis mit rund 1,57 Millionen Menschen, darunter etwa 423.000 Katholikinnen und Katholiken.

© dpa-infocom, dpa:260913-930-676506/1

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