Es stand schon länger leer und sollte abgerissen werden - dann stürzen in einem früheren Hotel in Boppard mehrere Decken ein. Rettungshunde suchen erst nach Verschütteten. Dann folgt die Entwarnung.

Boppard (dpa/lrs) - Ein ehemals als Hotel genutztes und schon länger leerstehendes Gebäude in Boppard ist teilweise eingestürzt. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers handelt es sich um ein baufälliges Haus, das sich ohnehin bereits im Abriss befindet. Hinweise darauf, dass Menschen unter den Trümmern verschüttet worden sein könnten, fanden sich trotz des Einsatzes einer Rettungshundestaffel nicht.

Anwohner hätten sich gemeldet, weil sie den Eindruck hatten, dass es in dem Gebäude am Dienstagabend zu einem Teileinsturz gekommen sei, teilte die Polizei mit. Ein Experte des Technischen Hilfswerks nahm dann gemeinsam mit der Feuerwehr Untersuchungen vor. Dabei wurde festgestellt, dass mehrere Geschossdecken eingestürzt waren.

Nach Angaben der Polizei wurden aber keine tragenden Wände beschädigt. Eine Einsturzgefahr für das Gebäude selbst oder eine Gefahr für benachbarte Häuser habe zu keinem Zeitpunkt bestanden. Feuerwehr und Polizei beendeten ihren Einsatz schließlich.