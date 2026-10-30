Wer Prüfungen bestehen muss, braucht Unterricht - oder? Ein 20-Jähriger wirft dem Land Rheinland-Pfalz massive Ausfälle in der Oberstufenzeit vor. Heute könnte ein Urteil fallen.

Neustadt an der Weinstraße (dpa) – Hunderte ausgefallene Schulstunden an einem Gymnasium sind Gegenstand eines ungewöhnlichen Prozesses in Rheinland-Pfalz. Der 20 Jahre alte Ex-Abiturient Elija Walk verklagt wegen des nicht erteilten Unterrichts das Bundesland. Die Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstraße begann am Vormittag wie geplant.

Walk wirft dem Land vor, während seiner Oberstufenzeit in Landau habe immer wieder kein regulärer Unterricht stattgefunden. Seine Mutter dokumentierte die Fälle über drei Jahre hinweg. Allein in einem Leistungskurs fiel demnach im zweiten Halbjahr der 12. Klasse fast jede zweite Unterrichtsstunde aus.

Neubewertung von Leistungen abgelehnt

Walk bestand im Frühjahr 2025 sein Abitur mit der Note 2,1. Wegen des Unterrichtsausfalls beantragte er anschließend eine Neubewertung seiner Leistungen in Deutsch, Biologie und Sport. Die Schulaufsicht lehnte dies ab.

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) hatte eine «unglückliche Häufung von Ausfall» eingeräumt. Ausfälle von Lehrkräften in Leistungskursen der Oberstufe würden aber in der Regel von fest angestellten Lehrkräften vertreten. Einen Nachteil bei der Abiturprüfung sieht die Behörde nicht belegt.

Ein juristisches Eilverfahren blieb in zwei Instanzen erfolglos. Nun soll im Hauptsacheverfahren geklärt werden, ob und unter welchen Voraussetzungen häufig ausfallender Unterricht rechtliche Folgen haben kann.

Kläger will Rechte jüngerer Schüler stärken

Vor Beginn der Verhandlung sagte Walk der Deutschen Presse-Agentur, er sei zuversichtlich. Auch Vertreter der ADD, der zuständigen Schulaufsicht, waren bei Prozessbeginn anwesend. Sie äußerten sich nicht.

Walk studiert mittlerweile Sozial- und Kommunikationswissenschaften in Landau. Nach eigenen Angaben geht es ihm über seine eigenen Leistungen hinaus um die Bildungschancen jüngerer Schüler. Sein Anwalt sieht eine grundsätzliche Frage: Wann verletzt massiver Unterrichtsausfall die Rechte von Schülern? Dass am Nachmittag ein Urteil fallen könnte, gilt als möglich.