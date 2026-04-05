Notfall
Abends ins Wasser gefallen? Frau von Ufer gerettet
Feuerwehreinsatz
Feuerwehr und Polizei retten die stark unterkühlte Frau. (Symbolbild)
Sebastian Gollnow. DPA

Ein Wanderer entdeckt am Ufer der Wied eine hilflose Frau. Feuerwehr und Polizei retten sie. Anscheinend war sie schon lange in dieser Lage.

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Neuwied (dpa/lrs) – Feuerwehr und Polizei haben am Samstagvormittag eine stark unterkühlte Frau vom Ufer der Wied bei Neuwied gerettet. Sie habe angegeben, am Freitagabend einen Spaziergang an der Wied unternommen zu haben, teilte die Polizei mit. «Hierbei wird sie wahrscheinlich in die Wied gestürzt sein und konnte sich an das Ufer retten.»

Am Samstagvormittag habe dann ein Wanderer mitgeteilt, dass er am gegenüberliegenden Flussufer eine hilflose Person sehe. Ein Polizist habe sich durch das unwegsame Gelände zu der Frau vorgearbeitet und sie gesichert. Die Feuerwehr habe sie dann schließlich mit einer Steckleiter und Seilsicherungen befreit. Sie sei mit einer starken Unterkühlung in ein Krankenhaus gekommen.

© dpa-infocom, dpa:260405-930-908306/1

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