Offenbach (dpa/lrs) – Noch einmal scheint die Sonne ungestört vom blauen Himmel, bevor das Wetter ab diesem Mittwoch wechselhafter wird. Am Dienstag steigen die Temperaturen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland auf 22 bis 25 Grad, in Hochlagen auf 19 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilt. Es ist trocken und meist heiter, im Tagesverlauf bildet sich lockere Quellbewölkung.

Am Mittwoch ist es wechselnd bewölkt und bevorzugt in der Südhälfte fallen einzelne Schauer. Vor allem in der Pfalz sind der Vorhersage zufolge auch einzelne Gewitter mit Starkregen, kleinkörnigem Hagel und stürmischen Böen möglich. Mit Höchstwerten von 19 bis 23 Grad ist es etwas kühler, in Hochlagen werden es bis zu 16 Grad.

Merklich kühler ab Donnerstag

Mit Höchstwerten von 15 bis 19 Grad ist es am Donnerstag merklich kühler, in Hochlagen sind es nur noch 12 Grad. Es ist wechselnd bewölkt und es können einzelne Schauer fallen. Meist bleibt es jedoch trocken, wie der DWD vorhersagt. In der Nacht auf Freitag ist leichter Frost in Bodennähe möglich.

Schauer und einzelne Gewitter mit Hagel und stürmische Böen schließt der Wetterdienst für Freitag nicht aus. Es wird nochmals kühler, die Höchstwerte liegen zwischen 13 und 17 Grad, in Hochlagen um 10 Grad.