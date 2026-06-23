Verkehr
A48 nach Lkw-Brand in Richtung Trier wieder frei
Feuerwehr
Der Schwertransporter habe gegen 4.00 Uhr angefangen zu brennen, hieß es von der Polizei. (Symbolbild)
Bernd Weißbrod. DPA

Ein Schwertransporter brennt auf der A48 bei Bendorf – ein Fahrstreifen war zwischenzeitlich gesperrt. Seit dem Mittag ist die Strecke wieder ganz frei.

Bendorf (dpa/lrs) - Nach einem Lkw-Brand auf der A48 bei Bendorf im Landkreis Mayen Koblenz in Fahrtrichtung Trier ist die Autobahn wieder komplett frei. Der Brand sei gegen 4.00 Uhr an einem Schwertransporter ausgebrochen, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Der Lkw habe ein Holzhaus geladen. Verletzt worden sei niemand. Der Anhänger sei wegen eines technischen Defekts in Brand geraten. Das Holzhaus sei durch das Feuer beschädigt worden.

Autobahnmeisterei und Einsatzkräfte waren vor Ort, so der Sprecher. Zwischenzeitlich war nur ein Fahrstreifen befahrbar. Gegen 11.30 Uhr waren die Aufräumarbeiten abgeschlossen.

© dpa-infocom, dpa:260623-930-266339/3

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