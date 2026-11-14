Ein Lkw-Fahrer rangiert sein Fahrzeug, als es zum Unfall kommt. Die Frau ist mit ihrem Rollator unterwegs und wird schwer verletzt. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Zell (dpa/lrs) – Eine 91-Jährige ist bei einem Unfall mit einem Lkw in Zell (Landkreis Cochem-Zell) schwer verletzt worden. Zu dem Unfall sei es am Freitag beim Rangieren des Lastwagens gekommen, teilte die Polizei jetzt mit. Die 91-Jährige sei mit einem Rollator unterwegs gewesen.

Im Einsatz waren neben der Polizei die Feuerwehr, das Technische Hilfswerk, der Rettungsdienst und ein Gutachter. Die Polizei bat Zeugen um Hinweise. Es gebe ein laufendes Ermittlungsverfahren.