Das Match bei Borussia Dortmund mobilisiert mehr Menschen, als Elversberg Einwohner hat. Für den Dorfclub ist das ein Rekord.

Spiesen-Elversberg (dpa/lrs) – Gefühlt das ganze Dorf ist unterwegs, um die SV Elversberg zum Bundesligaspiel bei Borussia Dortmund zu begleiten. Rund 8.000 Fans haben Tickets ergattert – eine Rekordzahl. Elversberg hat weniger Einwohner, die Gemeinde Spiesen-Elversberg rund 13.000. «Hurra, die ganze Gemeinde ist da, würde ich mal sagen. Für unsere Verhältnisse ist das eine absolute Hausnummer», erklärte Coach Vincent Wagner vor dem Match bei seinem Lieblingsverein am Samstag (15.30 Uhr/Sky/DAZN).

Am steigenden Interesse und der stetig wachsenden Begeisterung kann er ablesen, dass der Aufsteiger mit seiner flotten und frechen Spielweise begeistert. Davon will sich Elversberg auch nicht abbringen lassen. «Wofür wir stehen, wollen wir uns bewahren. Wir versuchen, den bestmöglichen Fußball zu spielen, mutig, intensiv, attraktiv, aber auch defensiv stabil», betonte Wagner. Natürlich sei er stolz auf den Zuspruch. Es wachse etwas.

Wagner ist Dortmund-Fan

Mit der Dortmunder Borussia kommt nun noch einmal ein anderes Kaliber auf die Saarländer zu. Bisher kannte er das Stadion nur als Fan. Jetzt komme er endlich mal näher ran, sagte Wagner. «Es wird cool. Es ist dennoch ein normales Bundesligaspiel und doch auch etwas Besonderes. Jetzt kommt das Größte, was die Bundesliga zu bieten hat», sagte der 40-Jährige.

Entsprechend groß ist die Vorfreude. «Wir freuen uns auf Borussia Dortmund. Die Hürde ist maximal hoch. Wir haben keine Chance und die werden wir natürlich wie immer versuchen zu nutzen», sagte Wagner, der auch auf seinen ehemaligen Sportdirektor Ole Book trifft.

Dem Gegner zollte er ob der starken Belastung durch die verschiedenen Wettbewerbe seinen Respekt. «Wahnsinn, alle drei Tage ein Spiel auf dem Niveau! Vielleicht gibt uns das einen kleinen halben Prozentpunkt mehr. Aber sie sind es gewohnt und spielen zu Hause mit einer brutalen Unterstützung. Es wird sehr schwer», sagte er.