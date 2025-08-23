Wegen eines Wildunfalls war eine Fahrbahn blockiert. Als der Autofahrer auf die Gegenfahrbahn ausweicht, kommt ihm ein Motorrad entgegen. Dessen Fahrer wird schwer verletzt.

Homburg (dpa/lrs) – Ein Motorradfahrer ist im Saarland von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. An der Unfallstelle hatte sich zuvor ein Wildunfall ereignet. Ein 18 Jahre alter Autofahrer, der auf der B 423 zwischen Waldmohr und Jägersburg unterwegs war, bremste am Freitag an der ungesicherten Unfallstelle ab und wich dann auf die Gegenfahrspur aus, wie die Polizei berichtete.

Dort kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Motorradfahrer. Der 58-Jährige wurde vom Motorrad geworfen, flog rund 30 Meter durch die Luft und stürzte auf die Fahrbahn. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im Wert von etwa 30.000 Euro. Der Motorradfahrer verletzte sich schwer und musste im Universitätsklinikum des Saarlandes behandelt werden. Am Samstag hieß es, er sei außer Lebensgefahr. Der Pkw-Fahrer wurde nur leicht verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise.