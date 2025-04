Justitia muss sich in Koblenz mit der „Reichsbürger“-Ideologie beschäftigen. Im Fokus des nun angelaufenen Prozesses steht Paragraf 90a des Strafgesetzbuches: Verunglimpfung des Staates. Was genau dahintersteckt – und wer auf der Anklagebank sitzt.

Ein „Reichsbürger“-Prozess ist am Koblenzer Landgericht angelaufen. Auf der Anklagebank sitzt ein 57-jähriger Mann, dem von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen wird, den Straftatbestand der schweren Verunglimpfung des Staates verwirklicht zu haben. Die Taten sollen zwischen 2016 und 2018 passiert sein, der Tatort war unter anderem eine Ortsgemeinde im Landkreis Ahrweiler. Der Angeklagte hat die Vorwürfe beim Prozessauftakt größtenteils eingeräumt.

Wie einer Medienmitteilung des Landgerichts zu entnehmen ist, soll der 57-Jährige Internetseiten für eine „Reichsbürger“-Gruppe zur Verfügung gestellt haben. In dort abrufbaren, sogenannten „Amtsblättern“ besagter Gruppe soll der Bundesrepublik Deutschland die Staatlichkeit sowie das Staatsgebiet abgesprochen worden sein. Die Dokumente sollen darüber hinaus unter anderem folgende Thesen enthalten haben: Personen mit Ausweispapieren der Bundesrepublik seien als staatenlos anzusehen, da es sich dabei um „Nazi-Ausweise“ handele; die Bundesrepublik Deutschland sei kein Staat und nur durch privatrechtliche Treuhandgesellschaften tätig; vielmehr habe der seit 1871 existierende Staatenbund Deutsches Reich weiter Bestand.

Verfahren gegen Hauptangeklagte abgetrennt

Laut Anklage soll die „Reichsbürger“-Gruppe die Wiedereinrichtung dieses Reiches mit den Grenzen aus einer Zeit vor dem Ersten Weltkrieg angestrebt haben. Laut Mitteilung des Landgerichts soll es keine Anhaltspunkte für ein Mitwirken des 57-Jährigen an den Inhalten der online und über Fax veröffentlichten Dokumente geben. Abweichend zur Anklage habe die zuständige Staatsschutzkammer nach vorläufiger Würdigung die dem 57-Jährigen vorgeworfenen Handlungen lediglich als Beihilfe eingestuft, heißt es weiter in der Mitteilung. Das Verfahren gegen den 57-Jährigen wurde von dem Verfahren gegen die mutmaßlichen Hauptmitglieder der „Reichsbürger“-Gruppe abgetrennt.

Es geht in Koblenz um einen Straftatbestand, der in Justitias Hallen eher selten Thema ist: Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole – festgehalten in Paragraf 90a des Strafgesetzbuches. Wer öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten eines Inhalts die Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder oder ihre verfassungsmäßige Ordnung beschimpfe oder böswillig verächtlich mache oder die Farben, die Flagge, das Wappen oder die Hymne der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder verunglimpfe, der soll laut Strafgesetzbuch mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft werden.

Geldsorgen als Katalysator?

Weiter heißt es im Gesetz: „Ebenso wird bestraft, wer eine öffentlich gezeigte Flagge der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder oder ein von einer Behörde öffentlich angebrachtes Hoheitszeichen der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder entfernt, zerstört, beschädigt, unbrauchbar oder unkenntlich macht oder beschimpfenden Unfug daran verübt. Der Versuch ist strafbar.“ Und: Wenn der Täter sich durch die Tat absichtlich für Bestrebungen gegen den Bestand der Bundesrepublik Deutschland oder gegen Verfassungsgrundsätze einsetze, so sei die Strafe eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe.

Beim Prozessauftakt erklärte der Angeklagte, dass er nach Geldsorgen durch Umwege in die „Reichsbürger“-Szene hineingeschlittert sei. Mit einem Vortrag habe alles angefangen. „Paar Dinge waren plausibel, paar Dinge ziemlich hanebüchen“, erinnerte der 57-Jährige sich an diesen Vortrag zurück. Später habe er dann „blauäugig“ ein Formular unterschrieben, das ihn als Verantwortlichen für die Internet-Domain ausgewiesen habe. Dies sei er indes lediglich „auf dem Papier“ gewesen: Weder habe er Zugriff auf die Seite gehabt noch dort Inhalte veröffentlicht. Irgendwann will der Angeklagte der Gruppe mitgeteilt haben, dass er nicht länger Mitglied sein wolle. Die Thesen der Gruppe nannte der 57-Jährige beim Prozessauftakt „Schwachsinn“. Er will damals in einem Zustand „geistiger Umnachtung“ gehandelt haben, heute sehe er klarer. Es sind weitere Prozesstage anberaumt.