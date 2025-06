Nohfelden (dpa/lrs) – Ein 50-jähriger Mann ist bei Baumfällarbeiten in einem Wald in Nohfelden (Landkreis St. Wendel) von einem Baum getroffen und schwer verletzt worden. Gemeinsam mit seinem Sohn wollte er eine 20 bis 25 Meter hohe Fichte in einem privaten Waldstück fällen, wie die Polizei mitteilte. Durch eine Windböe sei der Baum unkontrolliert in die falsche Richtung gekippt. Der 50-Jährige wurde unter dem Baum eingeklemmt.

Die Feuerwehr und ein Hubschrauber konnten den Mann mittels Seilwinde unter dem Baum bergen. Er erlitt schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, heißt es. Gegen den 27-jährigen Sohn wurde laut Polizeiangaben ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.