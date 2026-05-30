Kriminalität
42-Jähriger soll Ex-Lebensgefährtin getötet haben
Polizei
Die Polizei hat den Tatverdächtigen festgenommen. (Symbolbild)
David Inderlied. DPA

Die Hintergründe zu der Gewalttat sind noch unklar. Der tatverdächtige Mann sitzt in Untersuchungshaft.

Müsch (dpa/lrs) - Die Polizei hat einen 42-Jährigen festgenommen, der seine ehemalige Lebensgefährtin umgebracht haben soll. Die 29 Jahre alte Frau wurde leblos in einem Auto an der Bundesstraße 258 zwischen Kirmutscheid und Müsch (Landkreis Ahrweiler) gefunden. Sie war zuvor vermisst gemeldet worden.

Zu den Hintergründen der Tat machten die Ermittler zunächst keine Angaben. Der Tatverdächtige wurde dem Amtsgericht vorgeführt. Dieses ordnete Untersuchungshaft an. Der 42-Jährige ist mittlerweile in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden.

© dpa-infocom, dpa:260530-930-149650/2

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