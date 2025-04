Ein Prozess um einen Raub, eine Körperverletzung und einen Einbruch in einen Getränkemarkt ist am Koblenzer Landgericht angelaufen. Die drei Vorfälle sollen sich alle Ende 2024 in Andernach und Weißenthurm (Kreis Mayen-Koblenz) ereignet haben. Auf der Anklagebank sitzt ein 39-jähriger Mann, er hat die Taten beim Prozessauftakt in Gänze gestanden.

Aufgrund einer wahnhaften Vorstellung soll der 39-Jährige laut Staatsanwaltschaft einen Senior in Andernach für einen Verbrecher und sich selbst für einen Polizisten gehalten haben. In der Anklage ist die Rede davon, dass der Mann wahnhaft geglaubt haben soll, der Senior sei Anhänger eines Kinderpornorings. Der Satz „Polizei, Taschenkontrolle, bewegen Sie sich bitte nicht!“ soll gerufen worden sein. In Folge soll der Angeklagte den Mann gewürgt und ihm die Einkaufstasche gestohlen haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 39-Jährigen vor, den Raub zumindest im Zustand erheblich verminderter Schuldfähigkeit begangen zu haben.

„Meine Frau hat mit mir schlussgemacht an dem Abend. Ich war halt wütend auf mich selbst an dem Abend.“

Der Angeklagte über den Grund hinter der Kopfstoß-Attacke

Außerdem wird dem Angeklagten vorgeworfen, nachts eine Glastür zu einem Getränkemarkt in Weißenthurm eingeschlagen zu haben und unter anderem Jägermeister, Kümmerling, Chantré, Energydrinks und Schokoriegel gestohlen zu haben. An der Tür des Markts entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Ferner wird dem 39-Jährigen zur Last gelegt, einem Mann in Weißenthurm einen Kopfstoß verpasst zu haben.

Zu der Kopfstoß-Attacke hatte der Angeklagte beim Prozessauftakt Folgendes zu sagen: „Meine Frau hat mit mir schlussgemacht an dem Abend. Ich war halt wütend auf mich selbst an dem Abend.“ In den Getränkemarkt sei er aufgrund seiner Alkoholkrankheit eingebrochen. Und auch die Haupttat gab der Mann am Landgericht zu – das Ausrauben des Seniors. „Ich habe ein übelstes Spielproblem. Immer, wenn ich Geld bekommen habe, habe ich das verspielt“, sagte der Angeklagte. „Den habe ich auch ausgeraubt, weil ich davor frustriert war – und spielabhängig bin.“

17 Vorstrafen auf dem Kerbholz

Der Überfall auf den Senior sei indes „nicht wahnhaft“ geschehen. Er habe damals kalkuliert gesagt, dass er Polizist sei, um den Mann zum Stillhalten zu bewegen, hieß es sinngemäß. Und die Geschichte mit dem Pädophilenring habe er sich bloß ausgedacht, sagte der Angeklagte. Er habe so etwas einmal in einer Doku gesehen.

Der Angeklagte ist kein unbeschriebenes Blatt. Er hat 17 Vorstrafen auf dem Kerbholz, verlesen wurden etwa Urteile zu Diebstahl, Körperverletzung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Betrug, unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln, unerlaubtem Besitz von Arzneimitteln zu Dopingzwecken, Beleidigung und Trunkenheit im Verkehr. Der 39-Jährige gab an, Bürgergeld zu beziehen und neben seiner Trinkerei auch Drogen zu nehmen. In dem nun angelaufenen Prozess soll überprüft werden, ob für den 39-Jährigen mit Blick auf die Frage nach der Schuldfähigkeit die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik infrage kommen könnte; gleichwohl ist auch die Verhängung einer Strafe denkbar. Es sind weitere Prozesstage anberaumt.