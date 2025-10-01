Am frühen Morgen entdeckt eine Zeugin im Donnersbergkreis eine leblose Person teilweise in einem Brunnen liegend. Die Polizei kann nur noch den Tod feststellen. Die Ursache ist bislang unklar.

Rockenhausen (dpa/lrs) – In Rockenhausen im Donnersbergkreis hat die Polizei einen 36-jährigen Mann tot in einem Brunnen gefunden. Eine Zeugin meldete die leblose Person am Dienstagmorgen, wie die Polizei mitteilte. Die Leiche soll den Angaben zufolge teilweise in dem Brunnen im Stadtteil Marienthal gelegen haben.

Aktuell sei das Geschehen unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, um zu klären, ob ein Fremdverschulden vorliegt. Derzeit bestünden aber keine Anhaltspunkte darauf, hieß es. Die Ermittlungen dauern an.