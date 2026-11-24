Überall im Bundesland wurden Fälle gemeldet. An der Einschätzung zu den Drohmails hat sich nichts geändert.

Mainz (dpa/lrs) – Von der Serie an Bombendrohungen gegen Bildungseinrichtungen sind nach bisherigen Erkenntnissen 271 Schulen in Rheinland-Pfalz betroffen gewesen. Das sei die Zahl der bisher gemeldeten Fälle, sagte eine Sprecherin des Landeskriminalamtes (LKA) in Mainz.

Die Schulen verteilen sich über das ganze Land, das LKA spricht von Fällen in den Gebieten aller fünf Polizeipräsidien in Mainz, Koblenz, Ludwigshafen, Trier und Kaiserslautern. Die Ermittlungen zu den Drohungen führen die örtlichen Polizeidienststellen.

Am Montag waren in einer ganzen Reihe von Bundesländern weitgehend gleichlautende E-Mails eingegangen. Darin wurde nach LKA-Angaben mit der Zündung von angeblich in Schulgebäuden platzierten Sprengsätzen gedroht. Das LKA Rheinland-Pfalz analysierte vorliegende Drohschreiben und kam letztlich zu dem Schluss, dass keine konkrete Gefahr bestand.