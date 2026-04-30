Auf einer Bundesstraße stoßen zwei Autos und ein Bus zusammen. Eine Frau stirbt. In dem Bus sitzen auch Kinder.

Koblenz (dpa) - Bei dem schweren Unfall mit einem Linienbus im rheinland-pfälzischen Rhein-Hunsrück-Kreis ist eine 24-Jährige gestorben. Die Frau habe das Auto gefahren, das frontal mit dem Bus zusammengestoßen sei, teilte die Polizei mit. Der Bus war nach Angaben der Polizei mit 19 Menschen besetzt, darunter Kinder. Sieben Insassen des Busses seien leicht verletzt worden, darunter zwei Erwachsene und fünf Kinder.

Drei der Kinder seien zur Behandlung in eine Klinik gebracht worden. Den Angaben zufolge stießen zwei Autos und der Linienbus gegen 7.00 Uhr auf der Bundesstraße 327 zwischen Gödenroth und Kastellaun im Rhein-Hunsrück-Kreis zusammen. «Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern weiterhin an», hieß es. Die Straße sei für die Bergungsarbeiten weiterhin voll gesperrt.