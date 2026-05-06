Gordon Schnieders Kabinett WW-Landrat Schwickert könnte Innenminister werden Sebastian Stein 06.05.2026, 11:00 Uhr

i Achim Schwickert, Landrat des Westerwaldkreises und Vorsitzender des Landkreistages Rheinland-Pfalz, soll nach Informationen unserer Zeitung neuer Innenminister werden. Sebastian Gollnow. picture alliance/dpa

Die Anzeichen verdichten sich, wer bei der CDU am Kabinettstisch Platz nehmen könnte. Der künftige Regierungschef Gordon Schnieder hat wohl seine Minister ausgewählt. Möglicherweise darunter: WW-Landrat Achim Schwickert und Helmut Martin.

Nach dem Wahlsieg wird die CDU nach 35 Jahren erstmals in die rheinland-pfälzische Staatskanzlei einziehen. Gordon Schnieder soll am 18. Mai zum neuen Ministerpräsidenten gewählt werden. Wer neben ihm am Kabinettstisch Platz nimmt, hat die Partei noch nicht öffentlich verkündet.







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