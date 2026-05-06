Die Anzeichen verdichten sich, wer bei der CDU am Kabinettstisch Platz nehmen könnte. Der künftige Regierungschef Gordon Schnieder hat wohl seine Minister ausgewählt. Möglicherweise darunter: WW-Landrat Achim Schwickert und Helmut Martin.
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Nach dem Wahlsieg wird die CDU nach 35 Jahren erstmals in die rheinland-pfälzische Staatskanzlei einziehen. Gordon Schnieder soll am 18. Mai zum neuen Ministerpräsidenten gewählt werden. Wer neben ihm am Kabinettstisch Platz nimmt, hat die Partei noch nicht öffentlich verkündet.