Nach SPD-Wahlniederlage Ministerpräsident Schweitzer hat einen neuen Posten Sebastian Stein 06.05.2026, 15:00 Uhr

i Der scheidene Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) ist zum neuen Fraktionsvorsitzenden des Landes-SPD gewählt worden. inisterpräsident von Rheinland-Pfalz, spricht auf der Bühne während des Landesparteitages. Im Mittelpunkt dieses außerordentlichen Landesparteitages steht der ausgehandelte Koalitionsvertrag. (zu dpa: «Noch-Ministerpräsident Schweitzer ist neuer Fraktionschef») +++ dpa-Bildfunk +++ Hannes P Albert. picture alliance/dpa

Reihe eins statt Reihe vier: Der noch amtierende Ministerpräsident sichert sich eine neue Position außerhalb der Regierung – für die Zeit nach dem 18. Mai. Eine weitere könnte folgen.

Am Wahlabend deutete viel darauf hin, dass Alexander Schweitzers Zeit in der Landespolitik enden könnte. Der Ministerpräsident hatte als Spitzenkandidat der SPD die Wahl verloren. Nach 35 Jahren geht die rheinland-pfälzische Staatskanzlei an die CDU.Am Tag nach der Wahl hatte die SPD Schweitzer jedoch zum Verhandlungsführer in den Koalitionsgesprächen mit der CDU gemacht.







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