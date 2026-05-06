Nach SPD-Wahlniederlage
Ministerpräsident Schweitzer hat einen neuen Posten
Der scheidene Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) ist zum neuen Fraktionsvorsitzenden des Landes-SPD gewählt worden.
Der scheidene Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) ist zum neuen Fraktionsvorsitzenden des Landes-SPD gewählt worden. inisterpräsident von Rheinland-Pfalz, spricht auf der Bühne während des Landesparteitages. Im Mittelpunkt dieses außerordentlichen Landesparteitages steht der ausgehandelte Koalitionsvertrag. (zu dpa: «Noch-Ministerpräsident Schweitzer ist neuer Fraktionschef») +++ dpa-Bildfunk +++
Hannes P Albert. picture alliance/dpa

Reihe eins statt Reihe vier: Der noch amtierende Ministerpräsident sichert sich eine neue Position außerhalb der Regierung – für die Zeit nach dem 18. Mai. Eine weitere könnte folgen.

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Am Wahlabend deutete viel darauf hin, dass Alexander Schweitzers Zeit in der Landespolitik enden könnte. Der Ministerpräsident hatte als Spitzenkandidat der SPD die Wahl verloren. Nach 35 Jahren geht die rheinland-pfälzische Staatskanzlei an die CDU.Am Tag nach der Wahl hatte die SPD Schweitzer jedoch zum Verhandlungsführer in den Koalitionsgesprächen mit der CDU gemacht.

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Rheinland-PfalzPolitik (LaWa)

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