Reihe eins statt Reihe vier: Der noch amtierende Ministerpräsident sichert sich eine neue Position außerhalb der Regierung – für die Zeit nach dem 18. Mai. Eine weitere könnte folgen.
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Am Wahlabend deutete viel darauf hin, dass Alexander Schweitzers Zeit in der Landespolitik enden könnte. Der Ministerpräsident hatte als Spitzenkandidat der SPD die Wahl verloren. Nach 35 Jahren geht die rheinland-pfälzische Staatskanzlei an die CDU.Am Tag nach der Wahl hatte die SPD Schweitzer jedoch zum Verhandlungsführer in den Koalitionsgesprächen mit der CDU gemacht.