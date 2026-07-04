Ein junger Autofahrer wird im Westerwaldkreis schwer verletzt, als sein Wagen von der Straße abkommt und gegen einen Baum prallt. Die Unfallursache ist noch unklar.

Nisterau (dpa/lrs) – Ein 23 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall bei Nisterau (Westerwaldkreis) schwer verletzt worden. Der Mann wurde am Vormittag mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik ins nordrhein-westfälische Siegen geflogen, wie die Polizei mitteilte.

Nach ersten Ermittlungen war der Fahrer auf der Bundesstraße 414 mit seinem Wagen aus Richtung Bad Marienberg kommend in Richtung Hof unterwegs. In Höhe der Ortslage Nisterau kam das Auto laut Polizei aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab, geriet auf eine Parkbucht und prallte frontal gegen einen Baum.

Am Wagen und an Verkehrseinrichtungen entstand den Angaben zufolge Schaden in vierstelliger Höhe. Die Ursache des Unfalls war zunächst unklar.