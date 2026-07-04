Unfälle
23-Jähriger prallt bei Nisterau gegen Baum – schwer verletzt
Ein Rettungshubschrauber - Symbolbild
Der schwer verletzte 23-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. (Symbolbild)
Philipp von Ditfurth. DPA

Ein junger Autofahrer wird im Westerwaldkreis schwer verletzt, als sein Wagen von der Straße abkommt und gegen einen Baum prallt. Die Unfallursache ist noch unklar.

Lesezeit 1 Minute

Nisterau (dpa/lrs) – Ein 23 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall bei Nisterau (Westerwaldkreis) schwer verletzt worden. Der Mann wurde am Vormittag mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik ins nordrhein-westfälische Siegen geflogen, wie die Polizei mitteilte.

Nach ersten Ermittlungen war der Fahrer auf der Bundesstraße 414 mit seinem Wagen aus Richtung Bad Marienberg kommend in Richtung Hof unterwegs. In Höhe der Ortslage Nisterau kam das Auto laut Polizei aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab, geriet auf eine Parkbucht und prallte frontal gegen einen Baum.

Am Wagen und an Verkehrseinrichtungen entstand den Angaben zufolge Schaden in vierstelliger Höhe. Die Ursache des Unfalls war zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:260704-930-333622/1

Ressort und Schlagwörter

Verkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten