Bad Hönningen (dpa/lrs) – Ein Unbekannter hat in einer Regionalbahn im Landkreis Neuwied einen 23-Jährigen mit einem Messer angegriffen und verletzt. Das Opfer habe nach einer verbalen Auseinandersetzung am vergangenen Freitagabend Blessuren an mehreren Stellen im Gesicht erlitten, teilte die Polizei mit. Kurz darauf habe der Unbekannte den Zug am Bahnhof in Bad Hönningen verlassen. Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zum Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei Trier zu melden.

