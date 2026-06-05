Fußball-Weltmeisterschaft 
20 Jahre Sommermärchen: Anstoßen mit hiesigem WM-Wein
Zur Fußball-WM 2006 hatte das Deutsche Weininstitut einen Lizenzvertrag mit der Fifa geschlossen. Darüber wurde es möglich, offi
Zur Fußball-WM 2006 hatte das Deutsche Weininstitut einen Lizenzvertrag mit der Fifa geschlossen. Darüber wurde es möglich, offizielle WM-Logos auf Wein-Etiketten zu drucken. Auch in Rheinland-Pfalz gab es solche WM-Weine.
Thomas Hartmann/Deutsches Weininstitut

Die Fußball-Weltmeisterschaft steht vor der Tür – und gleichzeitig liegt die WM in Deutschland 20 Jahre zurück. Damals waren auch die Winzer im Fußballfieber. Es gab Weine mit offiziellen WM-Logos. Zwei Betriebsleiter von der Mosel erzählen. 

Lesezeit 4 Minuten
20 Jahre ist das „Sommermärchen“ in diesem Jahr her – die Fußball-Weltmeisterschaft im eigenen Land. Etwas ganz Besonderes, ein Sport-Großereignis. Das wurde damals eingehend gefeiert: unter anderem mit Fanmeilen, Public Viewing und schwarz-rot-goldenen Fähnchen.

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Rheinland-PfalzWeinbau

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