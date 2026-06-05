Die Fußball-Weltmeisterschaft steht vor der Tür – und gleichzeitig liegt die WM in Deutschland 20 Jahre zurück. Damals waren auch die Winzer im Fußballfieber. Es gab Weine mit offiziellen WM-Logos. Zwei Betriebsleiter von der Mosel erzählen.
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20 Jahre ist das „Sommermärchen“ in diesem Jahr her – die Fußball-Weltmeisterschaft im eigenen Land. Etwas ganz Besonderes, ein Sport-Großereignis. Das wurde damals eingehend gefeiert: unter anderem mit Fanmeilen, Public Viewing und schwarz-rot-goldenen Fähnchen.