In Saarbrücken will ein junger Mann eine Straße überqueren, doch ein Auto erfasst ihn. Der 20-Jährige wird lebensgefährlich verletzt. Nun ermittelt die Polizei.

Saarbrücken (dpa/lrs) – In Saarbrücken ist ein 20 Jahre alter Mann von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Dies teilte die Polizei mit. Demnach wollte der junge Mann abends eine Straße überqueren. Das Auto eines 21-Jährigen befuhr die Straße zur selben Zeit. Der Wagen soll den jungen Mann frontal erfasst, aufgeladen und dann auf die Straße geschleudert haben.

Zeugen des Unfalls leisteten Erste Hilfe, bis der Rettungsdienst ihn in ein Krankenhaus bringen konnte, hieß es weiter. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.