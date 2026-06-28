Nach einem Sturz in eine Wasserrinne wird ein junger Erwachsener von der Strömung mitgerissen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Mainz (dpa/lrs) – Ein 20-jähriger Mann wird nach einem Badeunfall im Rhein bei Bingen vermisst. Nach Angaben der Polizei war er mit Freunden am Binger Mäuseturm, als er eine Wasserrinne überquerte, stürzte und von der Strömung mitgerissen wurde. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Feuerwehr, Wasserschutzpolizei und weitere Einsatzkräfte suchten den Mann vom Wasser, aus der Luft und vom Ufer aus. Die Suche blieb jedoch erfolglos und wurde am Abend beendet.

Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen. Ob und wann die Suche nach dem Vermissten fortgesetzt wird, war zunächst nicht klar.