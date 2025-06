In der Kaiserslauterer Innenstadt eskaliert eine Auseinandersetzung - zunächst mit der Faust, dann mit einer Waffe. Zwei Personen werden verletzt.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Ein 18-Jähriger soll in Kaiserslautern einen 22-Jährigen mit einer Reizgaspistole verletzt haben. Wie die Polizei mitteilte, wurde ihr in der Nacht zu Samstag eine Auseinandersetzung in der Innenstadt gemeldet. Ein 22-Jähriger soll dabei zunächst einem 46-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Dieser sei dadurch bewusstlos geworden. Im Anschluss soll der 18-Jährige eine Reizgaspistole gezückt und auf den 22-Jährigen geschossen haben.

Der 22-Jährige erlitt eine Verletzung unterhalb des Auges und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 18-Jährige wurde festgenommen. Gegen ihn ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.