In einer Kurve kommt ein junger Mann mit seinem Motorrad von der Straße ab. Daraufhin ist auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Strüth (dpa/lrs) – Mit seinem Motorrad ist ein 18-Jähriger im Rhein-Lahn-Kreis eine Böschung hinabgestürzt und schwer verletzt worden. Der junge Mann war am Samstag auf einer Landstraße zwischen Diethardt und Strüth unterwegs, als er in einer Kurve von der Straße abkam, wie die Polizei mitteilte. Per Rettungshubschrauber wurde der Verletzte demnach in eine Klinik gebracht. Er schwebte den Beamten zufolge glücklicherweise nicht in Lebensgefahr. An dem Unfall sei sonst niemand beteiligt gewesen.