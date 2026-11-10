Dachsenhausen (dpa/lrs) – Ein 17 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall im Rhein-Lahn-Kreis tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall auf der Landesstraße 133 zwischen Dachsenhausen und Braubach-Hinterwald. Die Umstände und die Ursache des Unfalls seien noch unklar, die Ermittlungen dauerten an. Es sei nach bisherigen Erkenntnissen kein weiteres Fahrzeug am Unfall beteiligt gewesen. Die Straße wurde gegen Mittag wieder für den Verkehr freigegeben.

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