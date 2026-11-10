Ursache unklar
17-Jähriger stirbt bei Motorradunfall nahe Dachsenhausen
Polizei sichert Unfallstelle
Die Polizei ermittelt, wie es zu dem tödlichen Unfall kommen konnte.
Stefan Puchner. DPA

Nach einem tödlichen Motorradunfall bei Dachsenhausen ermittelt die Polizei. Die Landesstraße 133 wurde zwischenzeitlich gesperrt.

Dachsenhausen (dpa/lrs) – Ein 17 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall im Rhein-Lahn-Kreis tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall auf der Landesstraße 133 zwischen Dachsenhausen und Braubach-Hinterwald. Die Umstände und die Ursache des Unfalls seien noch unklar, die Ermittlungen dauerten an. Es sei nach bisherigen Erkenntnissen kein weiteres Fahrzeug am Unfall beteiligt gewesen. Die Straße wurde gegen Mittag wieder für den Verkehr freigegeben.

© dpa-infocom, dpa:261110-930-973273/1

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