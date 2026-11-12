Der Jugendliche wird aus einer Gruppe mehrerer Männer heraus angesprochen, als die Situation unvermittelt eskaliert und auf ihn eingetreten und -geschlagen wird. Was ist zu seinem Zustand bekannt?

Mainz (dpa/lrs) – Nach dem Angriff auf einen 17 Jahre alten Jugendlichen in Mainz am Mittwochabend sucht die Polizei Zeugen. Der Jugendliche habe bei der Attacke eine schwere Kopfverletzung erlitten und sei in stationärer Behandlung, teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums mit. Lebensgefahr bestehe nicht, hieß es.

Der 17-Jährige hielt sich unmittelbar vor dem Angriff in Begleitung eines gleichaltrigen Freundes an einer Bushaltestelle auf. Er sei dann aus einer Gruppe von etwa sieben bis zehn jüngerer Männer heraus angesprochen und unvermittelt attackiert worden. Dabei sei der 17-Jährige geschlagen und getreten worden. Er habe eine offene Kopfverletzung erlitten und zeitweise das Bewusstsein verloren, so die Polizei.

Sein Begleiter wurde ebenfalls attackiert, allerdings nur leicht verletzt. Auch er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben des Polizeisprechers sei ein direkter Zusammenhang mit den Karnevalsfeierlichkeiten am Mittwoch nicht erkennbar. Die entsprechende Veranstaltung sei zum Tatzeitpunkt in der Mainzer Innenstadt bereits beendet gewesen.