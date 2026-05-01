In der Nähe einer Landstraße im Nordsaarland brennt trockenes Unterholz in einem Wald. Die Feuerwehr rückt mit einem Großaufgebot an.

Losheim am See (dpa/lrs) – Etwa 160 Feuerwehrleute sind bei einem Waldbrand unweit einer Landstraße bei Losheim am See im Einsatz gewesen. Auf einer Fläche von etwa 100 mal 200 Metern brannte am Donnerstagabend trockenes Unterholz, wie die Polizei mitteilte.

Die Ausbreitung des Feuers habe verhindert werden können, und das Feuer sei schnell gelöscht worden, hieß es. Die Polizei ermittelt zur Ursache und sucht Zeugen. Hinweise auf Brandstiftung gebe es derzeit nicht, sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Nordsaarland.