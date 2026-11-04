Ein Jugendlicher verschafft sich Zugang zu einem fremden Auto. Womit er nicht rechnet: Der Besitzer verriegelt die Türen kurzerhand per Fernzugriff.

Kusel (dpa/lrs) – Ein Jugendlicher ist in Kusel in ein fremdes Auto eingestiegen und darin eingeschlossen worden. Erst eine Streife habe ihn aus dem Auto befreit, teilte die Polizei mit.

Am Dienstagabend sei der 16-Jährige in das Auto in Kusel eingestiegen, um dort nach «etwas Brauchbarem» zu suchen, vermutet die Polizei. Der Halter des Fahrzeugs erhielt laut Polizei eine Benachrichtigung per App über den ungebetenen Gast. Der Halter habe die Autotüren kurzerhand per Fernzugriff verriegelt. Dadurch sei der Jugendliche bis zum Eintreffen der Polizeistreife im Auto gefangen gewesen.

Als die Beamten den Jugendlichen aus seiner misslichen Lage befreiten, stellten sie fest, dass dieser stark alkoholisiert war, so die Polizei. Der Rettungsdienst habe ihn anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls aus Kraftfahrzeugen. Wie der 16-Jährige die Tür des Autos öffnete, sei bislang unklar.