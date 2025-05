Kaiserslautern (dpa/lrs) – Ein 15-Jähriger ist in Kaiserslautern von einem Linienbus angefahren und leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, habe der Jugendliche am Dienstagnachmittag eine Straße überqueren wollen und sich dabei nicht umgesehen. Trotz einer Vollbremsung habe der Bus den 15-Jährigen erfasst. Er habe mehrere Schürf- und Platzwunden davon getragen und sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Am Bus sei ein Schaden an der Scheibe entstanden.

© dpa-infocom, dpa:250521-930-572375/1