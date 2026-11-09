Seit Donnerstagnachmittag fehlt von der Jugendlichen jede Spur. Die Polizei prüft Hinweise zu möglichen Aufenthaltsorten. Könnte jemand sie gesehen haben?

Homburg (dpa/lrs) – Nach dem Verschwinden einer 13-Jährigen auf dem Schulweg sucht die Polizei im Saarpfalz-Kreis mit einer Fahndung nach dem Mädchen. Die Schülerin wollte nach Polizeiangaben am Montagnachmittag mit dem Zug von ihrer Schule in Blieskastel nach Hause fahren, kam dort aber nicht an. Seit etwa 13.30 Uhr fehlt von ihr jede Spur. Anhaltspunkte für ein Verbrechen gibt es nach Angaben der Polizei nicht.

Aus der Bevölkerung gingen bereits mehrere Hinweise auf mögliche Aufenthaltsorte ein, die nun im Rahmen der Fahndung geprüft werden. Das Mädchen ist etwa 1,65 Meter groß, von schmächtiger Statur und hat dunkelbraune, schulterlange Haare sowie braune Augen. Bekleidet ist sie mit einer schwarzen Jacke und einer blauen Jeans, dazu trägt sie einen Rucksack der Marke Vans in Tigeroptik. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Homburg unter 06841/1060 entgegen.

Unabhängig davon sucht die Polizei in Rheinland-Pfalz nach einer 14-Jährigen aus Kenn im Landkreis Trier-Saarburg, die seit Freitag vermisst wird und sich nach bisherigen Ermittlungen möglicherweise in Berlin-Mitte aufhält. Auch in diesem Fall gibt es laut Polizei keine Hinweise auf eine Straftat.