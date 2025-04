Saarbrücken (dpa/lrs) – Der 1. FC Saarbrücken hat das Spitzenspiel in der 3. Fußball-Liga klar verloren und fällt im Aufstiegskampf zurück. Die Mannschaft von Trainer Rüdiger Ziehl unterlag am 34. Spieltag dem direkten Konkurrenten Dynamo Dresden mit 1:4 (1:2).

Als Tabellenvierter haben die Saarländer zwar nur zwei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, den Energie Cottbus derzeit belegt. Der direkte Aufstieg ist bei sechs Zählern hinter Arminia Bielefeld aber unwahrscheinlich.

Eigentor durch Thoelke

Christoph Daferner per Direktabnahme erzielte das 1:0 für die Gäste in der 3. Minute. Ein Eigentor von Bjarne Thoelke (11.) warf die Saarländer weiter zurück. Sven Sonnenberg gelang dann der Anschlusstreffer per Kopf (21.) – von da an machten die Hausherren richtig Druck.

Doch nach der Pause erhöhten Niklas Hauptmann (56.) mit einem 20-Meter-Schuss in den Winkel und Dominik Kother (67.) mit einem abgefälschten Ball auf 3:1 und 4:1 für die Gäste.