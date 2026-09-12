1.500 Menschen gehen für eine Überprüfung rechter Parteien in Saarbrücken auf die Straße. Was hinter der Kampagne steckt.

Saarbrücken (dpa/lhe) – Rund 1.500 Menschen sind am Nachmittag nach Polizeischätzung in Saarbrücken gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. Bei dem Aufzug habe es keine Zwischenfälle gegeben, sagte eine Polizeisprecherin.

Die Menschen kamen bei einer Demonstration der bundesweiten Prüf-Kampagne zusammen, die eine Überprüfung rechtsextremer Parteien fordert. «Prüf» organisiert monatliche Demonstrationen in vielen Landeshauptstädten. Die Initiatoren fordern die Prüfung von Parteien, die vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall oder als gesichert rechtsextrem eingestuft werden.