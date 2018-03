Wenn sich für die Pflege keine Hilfe findet

Während einer Dialyse-Therapie bricht der Schwiegervater von Brigitte Sydow plötzlich zusammen: Nierenversagen, Herzrhythmusstörung. Der 81-Jährige kommt auf die Intensivstation. Nach drei Wochen soll er das Krankenhaus so schnell wie möglich verlassen. In seiner Wohnung in Armsheim im rheinhessischen Hügelland soll ihn künftig ein ambulanter Pflegedienst versorgen. Doch einen solchen zu finden, ist mittlerweile eine Herausforderung – besonders in ländlichen Gegenden.

Viele Pflegedienste im Land helfen aus, um die Versorgung alter Menschen in ihren Wohnungen oder Häusern zu übernehmen. Doch es gibt nicht genug, gerade im ländlichen Raum ist die Decke offenbar zu dünn. Das hat Folgen – vor allem für die Angehörigen.

Foto: dpa

„Seit zwei, drei Jahren wird es schwieriger“, sagt Sabine Maier (Name geändert), die bei einem Pflegestützpunkt im Kreis Mayen-Koblenz arbeitet. Pflegestützpunkte sind Anlaufstellen, sie vermitteln unter anderem Pflegedienste. Dabei kann es zu wochenlangen Wartezeiten kommen, sagt sie: „Als Neukunde ist man oft der Letzte.“ Von angestrebten drei Tagen Versorgung ließen sich dann mitunter nur zwei realisieren, gewünschte Uhrzeiten könnten ebenfalls nicht erfüllt werden. Gerade das sei aber bei der medizinischen Betreuung wichtig – etwa, wenn Insulin verabreicht werden muss.

Großer Aufwand für „Kleinigkeiten“

Was für Pflegebedürftige notwendig ist, bedeutet für ambulante Dienste eine hohe Belastung – zum Beispiel entlang des Rheins. Seit Jahren kämen vermehrt Anfragen aus Gebieten, für die sie eigentlich nicht zuständig ist, sagt Anja Bindges, Bereichsleiterin für ambulante Dienste der Diakonie in Bad Kreuznach. Viele Kilometer Fahrt für eine Spritze? Das lohne sich kaum. Besonders in abgelegenen Regionen sei es für ambulante Dienste schwierig, wirtschaftlich zu arbeiten, sagt Bindges. Manche Ortschaften in Rheinland-Pfalz seien „weiße Flecken“ auf der Landkarte.

Dabei ist die Zahl der ambulanten Pflegedienste in Rheinland-Pfalz nach Angaben des Statistischen Landesamtes von 2013 auf 2015 um 37 auf 488 gewachsen. Es sind genügend Dienste vorhanden, sagt Pflegestützpunkt-Mitarbeiterin Maier. Nur seien die meist ausgelastet. Es mangelt an Personal. Laut eines Gutachtens der Universität Frankfurt fehlten bereits 2015 in Rheinland-Pfalz 1142 Gesundheits- und Krankenpfleger sowie 912 Altenpfleger. Diese Zahlen werden sich voraussichtlich bis 2030 verdoppeln.

Hinzu kommt der demografische Wandel, der die Situation verschärft, wie der Vallendarer Pflegewissenschaftler und Direktor des Deutschen Instituts für angewandte Pflegeforschung, Frank Weidner, betont: „Der Bedarf wächst kontinuierlich jedes Jahr weiter.“ Auch das verdeutlicht die Statistik: Neben der Zahl der Pflegedienste steigt die Zahl derer, die sie zu betreuen haben. Besonders in ländlichen Gegenden: Im Schnitt betreute 2015 ein Pflegedienst im Land 62 Menschen – im Rhein-Hunsrück-Kreis waren es 138. Mit 121 zu pflegenden Menschen pro ambulantem Dienst gehört auch Kusel zu den Kreisen mit hoher Auslastung.

Die sei vor allem seit der Umstellung auf Pflegegrade im Januar gestiegen, berichtet Kerstin Seyler vom Pflegestützpunkt. Der neue Pflegegrad 1 verursache eine große Nachfrage nach Haushaltsleistungen wie Einkaufen und Wäsche waschen. Den zwei Pflegediensten in der Umgebung fehle es dafür aber an Kapazität. Ähnliches sieht es im Kreis Mainz-Bingen und im Westerwaldkreis aus.

Das Sozialministerium hingegen sieht keine belastbaren Hinweise auf Versorgungsengpässe in der ambulanten Pflege im Land. Dem Ministerium seien „vergleichbare Schilderungen zu Schwierigkeiten für Betroffene, einen ambulanten Pflegedienst im ländlichen Raum zu finden und mitunter lange Wartezeiten zu erdulden, nicht bekannt“, heißt es auf Anfrage.

Verwandte als Notlösung

Brigitte Sydow hat für ihren Schwiegervater schnell einen ambulanten Pflegedienst gefunden. Sie hat Glück gehabt, sagt sie. Der Dienst, der bereits ihre Mutter pflegt, versorgt nun auch den Schwiegervater. Auch die Körperpflege soll der Dienst übernehmen. Doch nicht überall klappt es so reibungslos. Wohnen Verwandte in der Nähe, springen diese oft in der Pflege ein, wie Prof. Weidner aus Vallendar sagt. Viele davon seien in keiner Statistik zu finden, obwohl sie auf eine Versorgungslücke hinweisen könnten. „Notlösungen erfasst niemand.“

Von Christian Kretschmer