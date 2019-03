Erlebt die CDU eine spektakuläre Wende in der Spendenaffäre um den im Hunsrück lebenden Ex-Geheimagenten Werner Mauss? Hoffnungen darauf machen sich der Kreisverband Cochem-Zell und die Landespartei, die wegen des Verdachts illegaler Parteienfinanzierung 2016 in scharfe Kritik geraten waren. Zudem wurden mehr als 100.000 Euro Strafe an den Bundestag fällig. Auch das Geld des Gönners gab sie ab. Doch jetzt hat die Kreis-CDU aus Berlin knapp 13.000 Euro zurückerhalten – den Gegenwert von zwei Spenden aus den Jahren 1999 und 2001. Dies bestätigte die CDU-Kreischefin, die Landtagsabgeordnete Anke Beilstein.

Das Geld hatte Mauss noch unter seinem im Kreis Cochem-Zell nicht unbekannten Tarnnamen der CDU überwiesen. In diesen beiden gesondert geprüften Fällen hat die Bundestagsverwaltung, so Beilstein, „durch eine Sicherheitsbehörde ...

Lesezeit für diesen Artikel (648 Wörter): 2 Minuten, 49 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.