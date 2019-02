Im Januar kam die Nachricht: Mehr als 21 Millionen im Klartext lesbare Passwörter sind gestohlen worden. Ein brisantes Problem für viele Nutzer. Daher ist die Datensicherheit ein großes Thema – auch für einen jungen Forscher aus Koblenz. Der 18-jährige Linus Henze, Student der Uni Koblenz, hat eine gravierende Sicherheitslücke in Apples Passwortverwaltung aufgedeckt, und zwar in der Keychain – also im Schlüsselbund – von Apple. Über diese Lücke können Angreifer durch manipulierte Apps Passwortinformationen auslesen.

Die Keychain ist der im Betriebssystem integrierte Passwortmanager, in dem neben Zugangsdaten auch PINs oder Bankinformationen gespeichert werden. Normalerweise sind die Informationen darin verschlüsselt abgelegt, werden jedoch bei der Anmeldung ...

Lesezeit für diesen Artikel (303 Wörter): 1 Minute, 19 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.