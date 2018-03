Musik und Artistik vereint: Die „Höhner Rockin’ Roncalli Show“ kommt 2018 nach Koblenz

Seiltänzer schweben am Himmel, Akrobaten fliegen durch die Lüfte, Artisten vollbringen schier Unmögliches – und die Höhner spielen jeden Abend live den Soundtrack dazu – das ist die „Höhner Rockin’ Roncalli Show“, in der sich artistische Höchstleistungen und die Musik der Höhner zu einem unvergesslichen Live-Erlebnis verbinden.

Die Höhner kommen nach Koblenz. Foto: Heinz Unger

Von Freitag, 11. bis Sonntag, 20. Mai, präsentieren die Kölsche Band und Circus Roncalli ihr aktuelles Projekt „Funambola – Capriolen des Lebens!“ in Koblenz im Zeltpalast am Wallersheimer Kreisel. Leser mit AboAusweis können profitieren: Sie erhalten 25 Euro Rabatt auf den Preis der Eintrittskarten für die Premiere am Freitag, 11. Mai, in Rang A, links und rechts unten. Dass heißt, die Tickets der Preiskategorie drei kosten in diesem Bereich statt 64,90 nur 39,90 Euro. Das Angebot gilt, so lange der Vorrat reicht.

Funambola – der italienische Begriff für Seiltanz – inspirierte die Kölner Kultinstitutionen für die Neuauflage der beliebten „Höhner Rockin‘ Roncalli Show“. Die jongliert mit den „Capriolen des Lebens“, so der Untertitel, und widmet sich musikalisch-artistisch den großen und kleinen Gegensätzen, die unser Leben im Gleichgewicht halten. Herzstück bleibt die beliebte Musik der Höhner, zu der die Darbietungen der Artisten wie maßgeschneidert passen. Zusammen haben die musiker und Circus Roncalli wieder ein pralles, mitreißendes Gesamtkunstwerk voll magischer Momente und überbordender Lebensfreude geschaffen, in dem sich Musik und Artistik wunderbar vereinen. Egal, ob die Akrobaten temporeich durch den Zirkushimmel fliegen oder hochkonzentriert poetische, fast meditative Nummern darbieten: Die Höhner finden immer den richtigen Ton und schrieben für diese Show eigend den Titelsong „Funambola“.

Bei der „Höhner Rockin’ Roncalli Show“ schwirrt José Henry Caycedo als spitzohriges Fabelwesen über den schmalen Grat, während die famos-frechen Bert und Fred die kleinen Unterschiede zwischen Frau und Mann spielerisch gefährlich in Szene setzen. Wurfakrobatik und Menschenpyramiden – das geht nur mit Balance und miteinander, wie die vier jungen Ukrainer von Crazy Flight unter Beweis stellen. Und wer könnte das Wechselhafte im Leben mit größerer Leichtigkeit präsentieren als das Quick-Chance-Duo Minasow, das nach langer Zeit zur „Höhner Rockin’ Roncalli Show“ zurückkehrt? Alena Ershova vereint Handstandartistik mit Hula-Hoop. Die Reifen immer in Bewegung, ruht sie selbst doch stets felsenfest auf ihren Händen. Anna de Carvalho hingegen erobert den Zirkushimmel und tanzt in ihrer Flying-Pole-Performance scheinbar schwerelos mit und an der Stange. Das Leben ist ein Drahtseilakt. Beschwingt, luftig und leicht, aber auch riskant und gefährlich. Man ist endlich oben und schnell wieder unten, wenn man nicht aufpasst.