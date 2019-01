In Sachen Elektroschockpistolen ist Rheinland-Pfalz ein Vorreiter: Als erstes Bundesland will es die sogenannten Taser für den Streifendienst in allen 72 Polizeiinspektionen des Landes einführen. Und damit nicht genug: Die Oberbürgermeister der fünf größten Städte im Land hatten jüngst dafür plädiert, auch den kommunalen Vollzugsdienst mit den Starkstromwaffen auszustatten. Dieser Forderung erteilt die Landesregierung nun aber eine klare Absage.

Es ist eine Diskussion über die nötige und sinnvolle Ausrüstung von Ordnungshütern, die auch vor dem Hintergrund eines tödlichen Zwischenfalls in Pirmasens an Brisanz gewonnen hat. Eine Frage der Ausbildung Innen-Staatssekretär Günter ...

Lesezeit für diesen Artikel (476 Wörter): 2 Minuten, 04 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.