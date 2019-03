Der AfD-Landtagsabgeordnete und Bundesvorsitzender der Jungen Alternative (JA), Damian Lohr, geht juristisch gegen den Parlamentarischen Geschäftsführer der SPD, Martin Haller, und dessen Fraktion vor. Grund ist ein vermutlich falsch zugeordnetes Foto mit Rechtsextremen.

„Lohr engagierte sich etwa in vorderer Reihe am 3. März 2018 bei einer Demonstration im pfälzischen Kandel und am 27. August 2018 in Chemnitz bei der Demonstration von „Pro Chemnitz“, ...