Hochwasserlage hat sich weiter verschärft: Bundesstraßen sind gesperrt [Samstag]

Die Hochwasserlage an Rhein und Mosel hat sich weiter verschärft hat. Bundesstraßen sind gesperrt, der Busverkehr ist eingeschränkt, Pumpen stehen bereit, Stege werden aufgebaut, und die Fähre Lay musste gesichert werden, da Befestigungsseile drohten zu reißen.

Durch die weiterhin steigenden Wasserstände an Rhein und Mosel, die durch den Hochwassermeldedienst Rheinland-Pfalz für Montag einen Pegel von bis zu 8,30 Meter für Koblenz prognostizieren, werden die Maßnahmen zum Hochwasserschutz vorgezogen und deutlich ausgebaut. Das teilt das Amt für Brand- und Katastrophenschutz am Samstagmorgen mit.

Konkret bedeutet das unter anderem, dass der dritte Abschnitt der Hochwasserschutzwand im Koblenzer Stadtteil Neuendorf errichtet wurde. „Damit ist ein Gesamtschutz bis zu einem Pegelstand von circa 8,45 Meter gewährleistet“, so die Feuerwehr. Zudem wurde in den Stadtteilen Pfaffendorf, Güls, Solzenfels und in der Altstadt mit dem Bau von Hochwasserstegen begonnen. Weitere vorbereitende Maßnahmen zum Stegebau sind für die Stadtteile Kesselheim und Lay getroffen worden.

Koblenzer Rheinanlagen überflutet 1 von 17 Bereits am Donnerstag musste das Peter-Altmeier-Ufer in Koblenz für den öffentlichen Verkehr gesperrt werden. Foto: Nina Borowski 2 von 17 Bereits am Donnerstag musste das Peter-Altmeier-Ufer in Koblenz für den öffentlichen Verkehr gesperrt werden. Foto: Nina Borowski 3 von 17 Bereits am Donnerstag musste das Peter-Altmeier-Ufer in Koblenz für den öffentlichen Verkehr gesperrt werden. Foto: Nina Borowski 4 von 17 Bereits am Donnerstag musste das Peter-Altmeier-Ufer in Koblenz für den öffentlichen Verkehr gesperrt werden. Foto: Nina Borowski 5 von 17 Bereits am Donnerstag musste das Peter-Altmeier-Ufer in Koblenz für den öffentlichen Verkehr gesperrt werden. Foto: Nina Borowski 6 von 17 Bereits am Donnerstag musste das Peter-Altmeier-Ufer in Koblenz für den öffentlichen Verkehr gesperrt werden. Foto: Nina Borowski 7 von 17 Bereits am Donnerstag musste das Peter-Altmeier-Ufer in Koblenz für den öffentlichen Verkehr gesperrt werden. Foto: Nina Borowski 8 von 17 Bereits am Donnerstag musste das Peter-Altmeier-Ufer in Koblenz für den öffentlichen Verkehr gesperrt werden. Foto: Nina Borowski 9 von 17 Bereits am Donnerstag musste das Peter-Altmeier-Ufer in Koblenz für den öffentlichen Verkehr gesperrt werden. Foto: Nina Borowski 10 von 17 Bereits am Donnerstag musste das Peter-Altmeier-Ufer in Koblenz für den öffentlichen Verkehr gesperrt werden. Foto: Nina Borowski 11 von 17 Bereits am Donnerstag musste das Peter-Altmeier-Ufer in Koblenz für den öffentlichen Verkehr gesperrt werden. Foto: Kerstin Schulten 12 von 17 Bereits am Donnerstag musste das Peter-Altmeier-Ufer in Koblenz für den öffentlichen Verkehr gesperrt werden. Foto: Kerstin Schulten 13 von 17 Nicht viel später war dann auch das Konrad-Adenauer-Ufer sowie die Parkplätze in diesem Bereich von der Sperrung betroffen.



Foto: Nina Borowski 14 von 17 Nicht viel später war dann auch das Konrad-Adenauer-Ufer sowie die Parkplätze in diesem Bereich von der Sperrung betroffen.



Foto: Nina Borowski 15 von 17 Nicht viel später war dann auch das Konrad-Adenauer-Ufer sowie die Parkplätze in diesem Bereich von der Sperrung betroffen.



Foto: Nina Borowski 16 von 17 Nicht viel später war dann auch das Konrad-Adenauer-Ufer sowie die Parkplätze in diesem Bereich von der Sperrung betroffen.



Foto: Nina Borowski » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Bereits am Donnerstag musste das Peter-Altmeier-Ufer in Koblenz für den öffentlichen Verkehr gesperrt werden. Mittlerweile ist auch das Konrad-Adenauer-Ufer sowie die Parkplätze in diesem Bereich von der Sperrung betroffen. Die Bundesstraße 49 und 416 sind seit Freitagabend gesperrt. Akut mussten am Freitag Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Lay die Fähre Lay sichern. Dort drohten, bedingt durch das Hochwasser, die Befestigungsseile zu reisen.

Die Feuerwehr musste am Freitag die Fähre in Lay sichern. Die Befestigungsseile drohten zu reißen. Foto: Feuerwehr Koblenz

Der Fährverkehr auf dem Rhein kommt unterdessen immer mehr zum Erliegen. Die Verbindungen zwischen Remagen und Erpel sowie zwischen Remagen-Kripp und Linz sind bereits eingestellt. Nun ist auch die Autofähre Breisig-Hönningen betroffen: "Das Wasser kommt schneller, als erwartet. Daher müssen wir heute (Samstag, 6. Januar 2018) im Laufe des späten Nachmittags den Fährbetrieb einstellen!", schreibt das Unternehmen auf Facebook.

Die Insel Niederwerth kann seit der Nacht zum Samstag nur noch über den Bahnübergang in Vallendar erreicht werden. Die Bahnunterführung ist überflutet. Es könnte allerdings sogar noch schlimmer kommen, hatte Fred Pretz, Bürgermeister der VG Vallendar, am Freitag noch gegenüber unserer Zeitung vermutet – und er sollte recht behalten. Denn in Vallendar wurde am Freitagabend gegen 21.30 Uhr die Bundesstraße 42 in Richtung Koblenz gesperrt. Später in der Nacht war dann auch die Fahrbahn in Richtung Bendorf/Neuwied der B 42 dicht.

Vorbereitende Maßnahmen sind auch an der Baustelle der Pumpstation „An der Bleiche“ in Lützel getroffen worden. Die Feuerwehr und das THW stellten dort Pumpen bereit, um ein überlaufen der Baugrube durch das Hochwasser zu verhindern.

Die Hochwasserlage an Rhein und Mosel bleibt angespannt. Wie eine Sprecherin des Hochwassermeldezentrums in Mainz am Samstagmorgen mitteilte, sind die Pegelstände des Rheins "stark steigend". Der Scheitelpunkt am Mittelrhein werde für Sonntagmittag erwartet. Nach Angaben des Hochwassermeldezentrums Mosel in Trier wird auch die Obermosel am Samstag und am Sonntag stetig ansteigen, der Höchststand wird in der Nacht zu Montag bei 650 Zentimeter am Pegel Perl erwartet. An der Mosel ab Trier stagnieren von Samstag an die Wasserstände. Mit dem für Samstagnachmittag vorhergesagten Regen wird auch die mittlere Mosel am Sonntag wieder

leicht ansteigen, am Pegel Trier auf voraussichtlich 850 bis 880 Zentimeter. Von Montag an werden fallende Wasserstände erwartet.

[Update, 12.02 Uhr:] Wie das Amt für Brand- und Katastrophenschutz in Koblenz mitteilt, werden in einigen Stadtteilen derzeit Hochwasserstege dem Pegelstand angepasst. Dadurch könne es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Des Weiteren weisen wir darauf hin, dass die Fußgängerüberquerung der Mosel zwischen Güls und Moselweiß gesperrt wurde. Außerdem bitten den Einsatzkräfte die Menschen, von sogenanntem Hochwassertourismus abzusehen, um den Verkehrsfluss in Koblenz nicht unnötig zu belasten. Außerdem sollten die Parkverbote entlang der Schutzanlagen eingehalten und die Hochwasserschutzwand nicht betreten werden.

[Update, 15.15 Uhr:] Laut Hochwassermeldezentrum Mosel in Trier war der Fluss in der Stadt selbst schon in manchen Bereichen über die Ufer getreten. Einige kleinere Straßen waren überschwemmt. Der Pegelstand an der Mosel in Trier betrug am Samstagnachmittag 8,20 bis 8,30 Meter. Der durchschnittliche Wert liegt dort bei etwa 3,20 Meter. Aufgrund einsetzenden Regens müsse mit einem Pegelstand von 8,50 bis 8,60 Meter in der Nacht auf Sonntag gerechnet werden. Während sich am Sonntag die Lage nur geringfügig ändern dürfte, dürfte am Montag nach und nach wieder Entspannung an der Mosel einkehren.

[Update, 15.32 Uhr Uhr:] Seit Samstagmorgen ist der Bauhof Boppard damit beschäftigt, Steganlagen zu errichten. In der Rheinuferstraße in Bad Salzig läuft das Wasser durch die Fußgängerunterführung der B 9 und bereitet den Anwohnern in den nächsten Stunden nasse Füße. Zwischen Oberwesel und Boppard wurde die Bundesstraße am Nachmittag voll gesperrt. Die Umleitung ist ausgeschildert.

Hochwasser am Mittelrhein I 1 von 11 Am Samstagnachmittag wurde der Quickdamm vorbereitet. Er soll die Innenstadt von St. Goar vor den Fluten des Rheins schützen. Mit Rheinwasser wurde der mobile Damm gefüllt. Foto: Szuanne Breitbach 2 von 11 Vor der braunen Flut schützt sich das Hotel Bellevue an der Bopparder Rheinfront. Der Haupteingang ist hermetisch abgeriegelt, das Hotel über den Hintereingang in der Eltzerhofstraße erreichbar. Foto: Suzanne Breitbach 3 von 11 Wo sonst Autos in der Bopparder Rheinallee geparkt werden, herrscht seit Samstagmorgen gähnende Leere. Noch nicht einmal Schwäne oder Enten haben sich in die Seenlandschaft zwischen den Bäumen verirrt. Foto: Suzanne Breitbach 4 von 11 Es hat nicht lange gedauert, bis das Campingplatzgebäude im Bopparder Hamm von den Fluten heimgesucht worden ist. Foto: Suzanne Breitbach 5 von 11 Am stärksten trifft das Hochwasser wahrscheinlich wieder die Innenstadt von St. Goar. Die Geschäfte wurden seit Freitag geräumt und das Inventar hochgestellt. Stahlplatten und eine Abdichtung mit Silikon oder Bauschaum soll die Geschäftsräume vor den Fluten schützen. Foto: Suzanne Breitbach 6 von 11 Die Loreley-Fähre St. Goar- St. Goarshausen hat die Parkposition bei Hochwasser erreicht. Es wird nicht mehr lange dauern, bis der Parkplatz vom Wasser komplett eingenommen worden ist. Nach den Kollegen in Boppard ist die St. Goarer Fähre die zweite Fähre, die wegen Hochwasser ihren Dienst vorübergehend einstellen musste. Die Fähren am Mittelrhein haben sich zu einem Verbund zusammen geschlossen. Unter www.faehrbund.de ist zu erfahren, welche Fähre noch planmäßig fährt. Foto: Suzanne Breitbach 7 von 11 Die Wasserspiele auf der Bundesstraße 9 bei Oberwesel haben am Samstagmorgen begonnen. Und der Hochwassertourismus beginnt allmählich. Die Fußgängerbrücke Höhe Bahnhof Oberwesel ist prädestiniert für gute Ausblicke. Foto: Suzanne Breitbach 8 von 11 Die Bahnunterführungen für Autos und Fußgänger sind fest in Hochwasserhand. Foto: Suzanne Breitbach 9 von 11 Der Rad- und Spazierweg parallel zur Bundesstraße 9 im Stadtzentrum von Oberwesel ist seit Samstagvormittag überflutet. Die Bundesstraße 9 ist am Samstagnachmittag voll gesperrt worden. Die Umleitung ist ausgeschildert. Und in St. Goar wird die Steganlage zur Personenfähre „Felix“ nach St. Goarshausen in den nächsten Stunden für eine weitere Einschränkung der linksrheinischen Bundesstraße führen. Foto: Suzanne Breitbach 10 von 11 Seit Freitag machen die Bauhöfe am Mittelrhein kräftig Überstunden. Steganlagen müssen aufgebaut werden, die Blumenbeete mit den Zwiebeln der Frühlingsblüher werden zum Schutz vor den Fluten mit Tannenreisig und Stahlmatten abgedeckt, Mülltonnen demontiert und Sitzbänke entfernt. Foto: Suzanne Breitbach » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Nach den Kollegen in Boppard ist die Loreley-Fähre von St. Goar nach St. Goarshausen die zweite Fähre, die wegen Hochwasser ihren Dienst vorübergehend einstellen musste. Die Fähren am Mittelrhein haben sich zu einem Verbund zusammen geschlossen. Unter www.faehrbund.de ist zu erfahren, welche Fähre noch planmäßig fährt. Die Innenstadt von St. Goar wird es wahrscheinlich wieder besonders schlimm treffen. Die Geschäfte wurden seit Freitag geräumt und das Inventar hochgestellt. Stahlplatten und eine Abdichtung mit Silikon oder Bauschaum soll die Geschäftsräume vor den Fluten schützen.

[Update, 16 Uhr:] Die Steganlage für die Personenfähre „Felix“ zwischen den Schwesterstädten St. Goar und St. Goarshausen wird montiert. Damit ist die Bundesstraße 9 ab St. Goar bis Oberwesel voll gesperrt. Die Umleitung ist ausgeschildert. Nach einer Lagebesprechung im Feuerwehrgerätehaus steht fest, dass der Quickdamm zum Schutz der Innenstadt aufgestellt werden soll. Zügig machen sich die Freiwilligen des Feuerwehr St. Goar, Biebernheim und Werlau an die Arbeit. Und einige Steganlagen bauen Bauhof St. Goar und in Kooperation mit den Feuerwehrkameraden in den nächsten Stunden auf. Voraussichtlich wird das Hochwasser in der Nacht das Zentrum von St. Goar erreichen. Auf 600 Zentimetern ist der Pegel Kaub bis Samstagabend (18 Uhr) angewachsen. Nach den Vorhersagen sind weitere 100 Zentimeter bis Montag zu erwarten.

Der Rad- und Spazierweg parallel zur Bundesstraße 9 im Stadtzentrum von Oberwesel ist seit Samstagvormittag überflutet. Die Bundesstraße 9 ist am Samstagnachmittag voll gesperrt worden. Die Umleitung ist ausgeschildert. Und in St. Goar wird die Steganlage zur Personenfähre „Felix“ nach St. Goarshausen in den nächsten Stunden für eine weitere Einschränkung der linksrheinischen Bundesstraße führen. Foto: Suzanne Breitbach

[Update, 17.07 Uhr:] Blick aufs Wetter: Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland haben auch am Sonntag kaum Gründe, vor die Haustür zu treten. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes klingen die nächtlichen Niederschläge zwar im Laufe des Tages ab, eine dichte Wolkendecke bleibt in den beiden Bundesländern aber vorherrschend. Die Temperatur erreicht 5 bis 9 Grad, im Mittelgebirgsraum dürften 4 Grad gemessen werden. In der Nacht zum Montag bleibt es nach Angaben der Meteorologen stark bewölkt, aber meist trocken. Die Temperatur sinkt auf 5 bis 2 Grad, im Bergland auf 2 bis -1 Grad. Daher ist dort stellenweise mit Glätte durch überfrierende Nässe zu rechnen.

[Update, 18.15 Uhr:] Die Feuerwehr Koblenz hat am Samstag, wie es in einer Pressemitteilung heißt, eine technische Einsatzleitung eingerichtet und befindet sich momentan mit rund 100 Kräften im Gesamteinsatz. Weiterhin ist auch das Ordnungsamt mit zusätzlichen elf Einsatzkräften, der kommunale Servicebetrieb, die Stadtentwässerung und das Technische Hilfswerk mit weiteren 15 Einsatzkräften im Hochwassergeschehen tätig. In Pfaffendorf wurden laut Angaben der Feuerwehr Hochwasserstege aufgebaut. Weitere Maßnahmen zum Bau von Stegen auf der rechten Rheinseite sind für Sonntag geplant und bereits vorbereitet. Für die Stadtteile Güls, Lay, Stolzenfels und die Altstadt wurden ebenfalls Vorbereitungen getroffen. Im Bereich Kesselheim beginnt die Feuerwehr Am Sonntag um 9.30 Uhr damit, Stege aufzubauen. Der Höchststand von 8,45 Meter am Pegel Maxau wurde, laut Hochwassermeldedienst, am Samstagmorgen erreicht.

me/dpa/sub