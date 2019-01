Der Insolvenzantrag der Katharina-Kasper-ViaSalus-Gesellschaft in Dernbach (Westerwaldkreis) ist ein Schock. Sind die Probleme des Trägers mehrerer Kliniken und Seniorenzentren exemplarisch für die Lage im Land? Im Gespräch mit Prof. Boris Augurzky, Gesundheitsexperte des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung in Essen, wirft unsere Zeitung einen Blick auf ein kränkelndes System.

Foto: Andreas Egenolf Im Westerwald geht ein Träger mehrerer Kliniken in Insolvenz, im Kreis Altenkirchen stehen Hunderte Patienten ohne Arzt da, in Kusel will das Westpfalz-Klinikum Betten abbauen. Herr Augurzky, liegt ...