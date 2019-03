Die heftigen Windböen des Sturmtiefs „Eberhard“ haben für viele Einsätze der Feuerwehr in Rheinland-Pfalz gesorgt. 25.000 Menschen im Westerwald waren am Sonntag zeitweise ohne Strom. Zudem gab es Einschränkungen im Bahnverkehr.

In der Betzdorfer Raiffeisenstraße entfernte die Feuerwehr am Sonntag einen Baum. Foto: Andreas Neuser Auch am Montag mussten sich Reisende weiter auf Teilausfälle und Verspätungen einstellen, teilte ein Sprecher der Deutschen ...