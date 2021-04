Die Priorisierungsreihenfolge der Impfungen in Rheinland-Pfalz löst sich offenbar immer mehr auf. Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) verkündete am Mittwoch erneut: „Wir folgen der Bundesimpfordnung“, die Prioritätengruppe 2 werde vor der Priogruppe 3 geimpft. „Es wird niemand aus der Prio 3 vorgezogen“, versprach die Ministerin, die einzige Ausnahme seien die Lehrer: Rund 20.000 Lehrkräfte an weiterführenden Schulen würden in den ersten beiden Maiwochen geimpft.