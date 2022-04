Zusätzliche Belastungen für Flutgeschädigte? Bei Banken fallen auf hohe Einlagen Strafzinsen an

Was ist die Ausgangssituation?

Banken müssen ab einem bestimmten Betrag Negativ- oder Strafzinsen auf ihre Einlagen zahlen. Der Zinssatz beträgt aktuell 0,5 Prozent. Nach Auskunft des Vorstandsvorsitzenden der Volksbank Rhein-Ahr-Eifel, Sascha Monschauer, liegt der Freibetrag bei der Deutschen Bundesbank für die Genossenschaftsbank bei rund 230 Millionen Euro. Über diesen Freibetrag regele man die Liquiditätssteuerung. Die Annahme lautete vor ein paar Wochen, dass die Banken durch Auszahlungen an Flutbetroffene hohe Einlagen zu verbuchen haben, sie somit ihre Freibeträge deutlich überschreiten und Strafzinsen zahlen müssen. Die Befürchtung: Die Geldinstitute geben die aus den Strafzinsen entstehenden Kosten an die Flutopfer weiter. Zum Thema stellten die Landtagsabgeordnete Ellen Demuth sowie Bundestagsabgeordneter Johannes Steiniger (beide CDU) Anfragen an die Finanzministerin.

Wie ist die aktuelle Situation?

Sascha Monschauer teilt im Gespräch mit unserer Zeitung mit, dass man ursprünglich mit einem Einlagenzuwachs zwischen 500 und 800 Millionen Euro durch die Auszahlung von Hilfsgeld kalkuliert habe. Nun gehe man von einem deutlich geringeren Betrag (weniger als 200 bis 300 Millionen Euro) aus. Ab dem Sommer habe die Volksbank einen Einlagenzuwachs von rund 170 Millionen Euro gehabt, sagt der Vorstandsvorsitzende. Damit sei man regelmäßig über den erlaubten Freibetrag von 230 Millionen Euro gekommen. Dieser sei aber ohnehin fast fortwährend ausgeschöpft. Heißt: Die Bank muss Strafzinsen zahlen.

Bei der Kreissparkasse Ahrweiler habe es im Zeitraum von Juli bis Dezember einen Einlagenzufluss von rund 500 Millionen Euro gegeben, informiert der Vorstandsvorsitzende Dieter Zimmermann. Seit Anfang des Jahres sehe man nun eine Seitwärtsbewegung. Anhand der 500 Millionen Euro könne man schlussfolgern, dass man für alle Banken über eine Dimension im Milliardenbereich sprechen könne.

Müssen die Banken also Strafzinsen zahlen?

Ja. Beide Banken geben bekannt, dass die Freibeträge bei Weitem ausgeschöpft seien. Dies sei allerdings schon vor der Flutkatastrophe im Juli der Fall gewesen. Die Finanzinstitute versuchten gemeinsam, im Gespräch mit der Bundesbank beziehungsweise der Europäischen Zentralbank (EZB) im Herbst eine Lösung zu finden. Unterstützung bekamen sie vom rheinland-pfälzischen Finanzministerium – allerdings vergeblich. Von dort gibt es die Info: „Im Rahmen dieses Austauschs verwendete sich die Landesregierung für eine Freistellung von Finanzinstituten vom negativen Einlagenzins der EZB in Größenordnung der jeweils noch nicht verwendeten Wiederaufbauhilfen.“ Und weiter: „Diese Freistellung konnte nicht bewirkt werden, da die Einheitlichkeit der Geldpolitik keine regionalspezifischen Anpassungen vorsieht.“

Geben die Geldhäuser die Negativzinsen an die Kunden weiter?

Für den allergrößten Teil der Kunden lautet die Antwort: nein. Das liegt auch daran, dass es in den vergangenen Wochen eine positive Entwicklung gab, wie Sascha Monschauer berichtet. Er sagt: „Wir haben vor etwa fünf, sechs Wochen die ersten Bescheide über Zusagen bekommen. Und die sehen nicht so aus wie ursprünglich angenommen, dass große Vorabzahlungen geleistet würden. Das wird dazu führen, dass die Kunden über eine Abschlagszahlung von 20 Prozent hinaus die Gelder erst abrufen können, wenn sie Rechnungen vorlegen können.“

Der Vorstandsvorsitzende der Volksbank Rhein-Ahr-Eifel erklärt an folgendem Beispiel: Man stelle sich einen Kunden mit einem Flutschaden von 250.000 Euro vor. Der Schaden sei zu 80 Prozent aus dem Aufbaufonds abgedeckt. Das seien 200.000 Euro. Die Auszahlungsmodalitäten sähen so aus: 20 Prozent der 200.000 Euro, also rund 40.000 Euro, bekomme der Betroffene pauschal bei der Antragstellung. Die nächsten 30 Prozent, also 60.000 Euro, würden gezahlt, wenn der Kunde für einen Betrag von 100.000 Euro Rechnungen vorlegen kann – und so weiter. Diese Vorgehensweise führt laut Monschauer dazu, dass die Kunden das Geld erst abrufen können, wenn sie Rechnungen vorliegen haben, demnach würden die Gelder schnell verwendet.

Was heißt das nun für die Kunden?

Für die Kunden seines Geldhauses teilt Sascha Monschauer mit: „Ich kann für die Volksbank Rhein-Ahr-Eifel ausschließen, dass wir Negativzinsen an unsere von der Flut betroffenen Kunden weiterleiten werden.“ Man habe schon 2021 Minuszinsen gezahlt und diese nicht weitergeleitet.

Man laufe mit dem Geld in die Strafverzinsung, berichtet auch der Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse Ahrweiler. Im vergangenen Jahr habe es sich hierbei um einen hohen sechsstelligen Betrag gehandelt, sagt Dieter Zimmermann. Er betont: „Aber die Strafzinsen werden, bis auf wenige Ausnahmen, nicht an unsere Kunden weitergegeben. Wir können und wollen sie nicht eins zu eins an unsere Kundschaft weiterleiten.“

Die Kreissparkasse habe rund 60.000 Privatgirokunden. Nach seiner Kenntnis habe man mit rund 600 Bürgern individuelle Vereinbarungen getroffen. Man müsse differenzieren „und im Einzelfall gute Lösungen finden“, sagt Dieter Zimmermann. Und ergänzt: Dass das Finanzinstitut versuchen werde, die Strafzinsen über Gebühren für die gesamte Kundschaft wieder einzunehmen, sehe er nicht. Der Freibetrag für Privatkunden liegt laut Vorstandschef bei 300.000 Euro für Eheleute. Die Mittel aus Versicherungen habe man ebenfalls freigestellt.

Die beiden Parlamentarier Ellen Demuth und Johannes Steiniger äußern zum aktuellen Sachstand: „Aktuell bleiben die finanziellen Lasten nun als Folge bei den sehr engagierten regionalen Banken hängen. Dies belastet sie wirtschaftlich beträchtlich und ist ebenfalls nicht fair.“ Sie fordern die Ampelregierungen in Berlin und Mainz auf, „die Gesetzeslage so zu ändern, dass die zu erwartenden Strafzinsen durch den Wiederaufbaufonds abgedeckt werden“.