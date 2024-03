Plus Rheinland-Pfalz „Zunehmende Herausforderungen“: Lehrerverbände fordern längere Schulzeit​ Von Sebastian Stein i Lehrerverbände fordern einen späteren Abiturtermin in Rheinland-Pfalz. Foto: Marijan Murat/picture alliance / dpa Lesezeit: 2 Minuten Seit mehr als 20 Jahren endet in Rheinland-Pfalz die Schulzeit in der Oberstufe mitten im Schuljahr. Lehrerverbände drängen nun auf eine Rückkehr zum alten Modell – mit einem späteren Abiturtermin. Die Bildungsministerin hält davon nichts.​

Wenige Wochen nach den Abiturprüfungen in Rheinland-Pfalz fordert die Bildungsgewerkschaft GEW eine längere Schulzeit in der Oberstufe. An den Integrierten Gesamtschulen und auch den Gymnasien wachse seit Jahren die Heterogenität in den Lerngruppen ab der elften Klasse. Deshalb sei mehr Zeit von Nöten, um den Bedürfnissen der Schüler gerecht zu ...