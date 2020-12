Mainz/Ingelheim

Rote, rissige Hände, raue Haut, sogar blutige Stellen – das erleben manche Eltern derzeit mit ihren Kindern. Seit die Schulen in Rheinland-Pfalz wieder geöffnet sind, herrschen strenge Hygieneregeln, allen voran: das gründliche Händewaschen. Eigentlich sieht der Hygieneplan des Landes für die Schulen Händewaschen mit Seife und Wasser als ausreichend vor, doch in der Realität sieht das anders aus: Kinder müssen sich oft mehrmals am Tag die Hände desinfizieren – mit scharfen Desinfektionsmitteln.