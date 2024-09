Plus Rheinland-Pfalz

Zeugin in Prozess um mutmaßlich getötete ALS-Patientin: „Ihre größte Angst war, mit ihm allein zu sein“

i Unser Symbolfoto stammt von einer Intensivstation. Im Vordergrund ist der Monitor eines Beatmungsgeräts zu sehen. Im Prozess um den Tod einer ALS-Patientin im Kreis Mayen-Koblenz ging es jetzt um Daten aus einem Gerät. Foto: Marijan Murat/picture alliance/dpa

In einem kleinen Ort im Kreis Mayen-Koblenz starb vor circa zwei Jahren eine ALS-Patientin. War es die Schuld ihres Pflegers? 21-mal soll er nachts den Beatmungsschlauch abgetrennt haben. Wegen Mordes steht der 45-Jährige vor dem Koblenzer Landgericht. Am zweiten Verhandlungstag schilderten mehrere Zeugen die Situation in dem Wohnhaus im Kreis Mayen-Koblenz.