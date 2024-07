Plus Rheinland-Pfalz

Zensus 2022: Hier wohnen die meisten Kinder und Jugendlichen in Rheinland-Pfalz

i Jugendliche sitzen auf einer Brücke und beobachten den Sonnenuntergang. Auf unserer Karte sehen Sie, wo besonders viele Kinder und Jugendliche in Rheinland-Pfalz wohnen. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Mietpreise, Einwohnerzahlen, Energieträger, Familienstand: Die Zensus-Ergebnisse verraten so einiges über den Lebensalltag der Menschen in Rheinland-Pfalz. In welchen Gemeinden besonders viele Kinder und Jugendliche wohnen.