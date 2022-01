Berlin. Bei den Protesten gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen sind allein in Baden-Württemberg am Montagabend geschätzt rund 50.000 Menschen auf die Straße gegangen. Diese Zahl nannte Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU). Er betonte: „Das Demonstrationsgeschehen ist ein sehr, sehr großes.“ Der Minister warnte deutlich vor Konsequenzen: „Der Rechtsstaat schaut nicht weg“, sagte er. „Wer so etwas organisiert, macht sich strafbar.“