Rheinland-Pfalz

Geht es um den Wolf Billy, schwillt dem FDP-Landtagsabgeordneten Marco Weber die Halsschlagader an, während er mit seinem Traktor über den Familienhof in Lissendorf fährt. Der Landwirt aus der Vulkaneifel ist alarmiert, nachdem er im „Trierischen Volksfreund“ gelesen hat, dass der in der Region längst bekannt gewordene Grauwolf in Landscheid (Kreis Bernkastel-Wittlich) möglicherweise ein Reh getötet hat. Eine DNA-Probe muss das noch beweisen. Gewiss ist dagegen: Billy hatte schon im Juli 18 Schafe und zwei Kälber in der Eifel gerissen.